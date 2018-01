São Caetano define a sua pré-temporada A diretoria do São Caetano definiu para a primeira semana de janeiro o início da pré-temporada. O time ficará na cidade mineira de Pouso Alegre, a cerca de 200 quilômetros de São Paulo, entre os dias 4 e 10, véspera do primeiro jogo no Campeonato Paulista, contra o Rio Branco, no estádio Anacleto Campanella, no ABC. O maior adversário no início em 2006 será o calendário apertado. Os jogadores retornam de férias no dia 2 de janeiro, serão apresentados ao novo técnico, Nelsinho Baptista, realizam dois dias de testes físicos e viajam para Minas Gerais. Em fevereiro, a equipe também começa a disputar a Copa do Brasil, enfrentando o Cabofriense, dia 22, em Cabo Frio (RJ). A partir de abril, participa do Campeonato Brasileiro da Série A. Além disto, ainda há uma pendência a resolver: a renovação de contratos de alguns atletas. Entre eles, o experiente atacante Edílson. Segundo o presidente Nairo Ferreira de Souza, o clube tem vontade de permanecer com o jogador para 2006, mas isso ?vai depender da vontade de dele (Edílson)?.