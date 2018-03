São Caetano define futuro na Libertadores O São Caetano define nesta quinta-feira seu futuro na Copa Libertadores da América. O time do ABC enfrenta o The Strongest (às 20h), nos 3.600 metros de altitude de La Paz em busca da segunda vaga do grupo 1, também disputada por Peñarol e The Strongest. A SporTV transmite a partida. O técnico Muricy Ramalho, que precisa administrar o elenco para o jogo decisivo do Paulistão, domingo, contra o Paulista de Jundiaí, deve definir os titulares momentos antes da partida. Nesta quarta-feira, o time brasileiro fez seu último treinamento, no campo do Blooming, em Santa Cruz de la Sierra, quando Muricy definiu os 18 jogadores que seguem para La Paz. Os sete cortados permanecem em Santa Cruz. A situação do grupo é bem equilibrada. O América já garantiu o primeiro lugar, com 13 pontos. Os três times restantes - São Caetano, Peñarol e The Strongest - ainda têm chance. São Caetano e Peñarol possuem cinco pontos, contra quatro do The Strongest. Azulão tem mais gols marcados A briga direta é entre São Caetano e Peñarol, que estão empatados em pontos e no saldo de gols (zero). O time brasileiro tem vantagem no quesito gols a favor (oito contra sete). Mas o concorrente tem a seu favor o fato de enfrentar uma equipe já classificada - o América levou um time misto para Montevidéu, enquanto o The Strongest usará todas as suas forças, já que ainda sonha com a classificação (precisa vencer o São Caetano e torcer para o América não perder do Peñarol). Os dois jogos serão disputados às 20h. Muricy ainda não decidiu se optará pela equipe considerada titular, que derrotou o Paulista no domingo passado, por 3 a 1. Muitos jogadores, como Gilberto, Fabrício Carvalho e Serginho, reclamaram do cansaço após a partida. E o técnico já avisou: "Numa partida como essa, a parte física é muito importante. Quero colocar os jogadores que estiverem em melhores condições." Ânderson Lima deve retornar à lateral direita. A altitude é o maior temor dos jogadores do São Caetano. "Nunca joguei em La Paz, mas a altitude realmente interfere no nosso rendimento e eles se aproveitam disso. Tanto que eles só conseguiram pontos em La Paz", constatou o goleiro Sílvio Luís. Além da necessidade de vencer o The Strongest e continuar na Libertadores, a comissão técnica está preocupada com a recuperação dos jogadores para a decisão de domingo. O elenco retorna imediatamente após a partida e descansa em Santa Cruz. Chega sexta-feira à noite em São Paulo e deve ir direto para a concentração. No The Strongest, a dúvida é o atacante Limberg Méndez, que está fortemente resfriado e não treinou entre os titulares. A dupla de ataque deve ser Líder Paz e Francisco Ferreira. Nos últimos dias, a equipe teve desfalques por contusões e resfriados. Mesmo assim, o técnico Nestor Clausen está otimista: "Ainda temos chances."