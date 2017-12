São Caetano derrota a Ponte: 3 a 2 O São Caetano venceu a Ponte Preta por 3 a 2, neste sábado à tarde, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Com o resultado, os dois times agora têm 13 pontos ganhos no Torneio Rio-São Paulo. Melhor em campo, o São Caetano fez 1 a 0 logo aos 11 minutos, quando Russo cobrou uma falta pelo lado direito e Daniel marcou de cabeça. Um minuto depois, o atacante Brandão foi lançado em posição duvidosa, avançou pelo lado esquerdo do ataque e passou na medida para Aílton fazer o segundo gol da equipe do ABC. A desvantagem não desanimou a Ponte, que começou a insistir nas jogadas com o atacante Washington para tentar reagir. A tática deu certo e, 24 minutos, ele aproveitou cruzamento de Rodrigo Chagas e marcou de cabeça. Aos 47, novamente de cabeça, Washington empatou a partida, ao receber passe de Marquinhos após lançamento de Eduardo. No segundo tempo, o técnico Vadão resolveu mudar o esquema de jogo da Ponte, trocando o 4-4-2 pelo 4-3-3, ao colocar o atacante Lucas no lugar do volante Roberto. Lucas até que conseguiu mandar uma bola no travessão, aos 21 minutos, mas foi o São Caetano quem levou a melhor. Aos 27, Brandão chutou cruzado, de perna esquerda, e fez 3 a 2 para a equipe do ABC. Vadão ainda tentou o empate, colocando Adrianinho e Humberto no time, mas a mudança não surtiu muito efeito. Como o São Caetano controlava a partida, sem dar chances ao adversário, alguns jogadores da Ponte perderam a cabeça. Tanto que, aos 41 minutos, Washington foi expulso depois de receber o cartão amarelo e reclamar do árbitro.