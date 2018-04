São Caetano derrota Grêmio: 2 a 0 Em jogo tumultuado, disputado debaixo de forte chuva e que teve uma paralisação de 24 minutos, o São Caetano venceu o Grêmio, por 2 a 0, neste sábado à tarde, no Estádio Anacleto Campanella, no ABC paulista. A vitória, quarta consecutiva, manteve o campeão paulista na briga pelas primeiras posições, com 52 pontos no Campeonato Brasileiro. O Grêmio se manteve com 29 pontos, em penúltimo lugar, mas com o mesmo número de pontos do lanterna Guarani. O Tricolor gaúcho leva vantagem apenas no saldo de gols: oito negativos contra 15 negativos do time campineiro. O jogo começou truncado, mas o São Caetano chegava com mais perigo, principalmente graças às falhas da defesa gremista no jogo aéreo. Por isso, a equipe paulista chegava ao ataque principalmente por meio dos cruzamentos de Ânderson Lima na cabeça de Fabrício Carvalho e Euller. Em um deles, aos 27 minutos, Fabrício Carvalho subiu de cabeça e abriu o placar. No intervalo, uma forte chuva alagou o gramado, tornando impossível qualquer lance de mais técnica. Aos 19 minutos, o árbitro Lourival Dias Filho interrompeu a partida, que só pôde ser reiniciada depois de 24 minutos. Mesmo assim, os jogadores continuavam apanhando da bola. O desespero tomou conta do time do Grêmio, que passou a utilizar a violência. Descontrolado, o volante Cocito recebeu cartão amarelo por falta em Triguinho e logo na seqüência, foi expulso por reclamação, tendo que ser contigo por Cristian para não agredir o árbitro. Nos acréscimos, Mineiro desceu sozinho e sofreu pênalti de Márcio, que esticou a perna para impedir que saísse o gol. Fernando Baiano bateu rasteiro, a bola tocou no pé da trave esquerda e definiu a vitória do São Caetano. No final do jogo, houve novos atritos entre os jogadores. Claudiomiro e Baloy, do Grêmio, foram para cima de alguns jogadores do São Caetano. Os alvos eram Dininho e Triguinho. Na próxima rodada, o São Caetano voltará a atuar em casa diante do Coritiba, sábado, dia 25. O desesperado Grêmio atuará no Olímpico, em Porto Alegre, contra o São Paulo.