São Caetano derrota Mogi por 3 a 2 O São Caetano ganhou do Mogi Mirim por 3 a 2, neste domingo à tarde, no estádio Anacleto Campanella. E, ao chegar aos 32 pontos, sonha em ficar com o terceiro lugar do Campeonato Paulista - a disputa é com Santos e Corinthians. Já o Mogi permanece com 27 pontos. O Mogi começou melhor. Logo aos 2 minutos, Josué perdeu a chance de abrir o placar. Mas, aos 20, Lucas não desperdiçou a oportunidade. Ele girou sobre o zagueiro adversário e chutou no canto: 1 a 0. O empate do São Caetano veio aos 26, com Márcio Mexirica. No segundo tempo, o São Caetano virou o placar aos 13 minutos, depois que Marcinho deixou Fábio Pinto livre para tocar para o gol. O Mogi empatou aos 38, novamente com Josué. Mas, quando o empate já era dado como certo no Anacleto Campanella, Triguinho cruzou na medida para Ceará, aos 44 minutos, completar de cabeça e garantir a vitória do São Caetano.