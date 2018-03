São Caetano derrota o Atlético-MG no ABC O São Caetano conseguiu sua reabilitação no Campeonato Brasileiro, ao vencer o Atlético Mineiro, por 2 a 0, neste sábado à tarde, no Estádio Anacleto Campanella, no ABC, pela nona rodada. Mesmo sem ter uma grande atuação, o time paulista mereceu a vitória que apagou a imagem negativa da derrota para o Figueirense, por 3 a 0, e agora, soma 13 pontos, um a menos que o time mineiro que não vence na competição há quatro jogos. Mas se dependesse do primeiro tempo, o jogo ficaria mesmo sem gols. Os dois times tiveram, rigorosamente, o mesmo domínio de bola e quase não criaram chances. A única oportunidade real aconteceu apenas aos 41 minutos, quando Adhemar cobrou falta pelo lado direito do ataque e colocou na cabeça de Fábio Santos. Ele cabeceou para o chão e Velloso praticou uma grande defesa. Os times voltaram para o segundo tempo sem mudanças. Mas o São Caetano adotou um ritmo alucinante, diminuindo os espaços do adversário, dando sufoco à defesa do atleticana. Fábio Santos quase marcou aos quatro minutos, para Marcinho criar outra grande chance aos cinco. O gol parecia maduro e saiu num lance ocasional. Aos seis minutos, Anaílson entrou na grande área pelo lado esquerdo e fez o cruzamento. No desespero, o zagueiro Scheidt chutou contra seu próprio gol. A bola ainda tocou nas mãos de Velloso. Apesar da inferioridade no placar, o Atlético nem esboçou uma reação. O artilheiro Guilherme esquentou o banco de reservas até os 28 minutos, quando entrou no lugar de Fábio Junior. O São Caetano preferiu segurar o placar, esperando apenas uma oportunida para ampliar. Foi o que aconteceu aos 37 minutos, quando Raulen desceu pelo lado direito e cruzou forte para o complemento de Capixaba. Ficha Técnica: São Caetano: Sílvio Luiz; Capixaba, Marco Aurélio, Dininho e Elivélton (Marlon); Ramalho, Fábio Santos, Marcelo Mattos (Raulen) e Anaílson; Marcinho e Adhemar (Jales). Técnico: Mário Sérgio. Atlético-MG: Velloso; Cicinho, Nem, Scheidt e Michel; Marcelo Silva (Cleisson), Genalvo, Lúcio Flávio (Quirino) e Juninho; Alexandre e Fábio Júnior (Guilherme). Técnico: Celso Roth. Gols: Scheidt (contra) aos 6 e Capixaba aos 37 minutos do segundo tempo. Árbitro: Giuliano Bozzano (SC). Cartão amarelo: Marcelo Silva, Michel, Juninho, Capixaba, Marco Aurélio, Marcinho, Nem, Ramalho e Marcelo Mattos. Renda: R$ 16.682,00. Público: 2.159 pagantes. Local: Estádio Anacleto Campanella. CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A classificação calendário resultados