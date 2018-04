São Caetano: desafio de 180 minutos O São Caetano não teve nem tempo de comemorar o excelente resultado de final de semana, quando venceu o Vasco da Gama, por 2 a 1, em São Januário, o que lhe garantiu a conquista de cinco posições no Campeonato Brasileiro - do nono para o quarto lugar. Mas, pelo menos por enquanto, o time vai se concentrar no primeiro confronto com o São Paulo, quarta-feira, no ABC, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. Para o técnico Péricles Chamusca, este confronto deve ser encarado como "um jogo de 180 minutos" porque os times se enfrentarão duas vezes. A primeira nesta quarta-feira, às 21h50, no estádio Anacleto Campanella e a segunda, dia 22, no Morumbi. "Será importante buscar uma vantagem de gols e mantê-la sempre. É uma disputa diferente do Campeonato Brasileiro", diz o técnico. Estas suas idéias foram passadas aos jogadores na apresentação desta tarde. O técnico também reafirmou sua intenção de manter a mesma formação do último jogo, sem poupar ninguém para o confronto com o Grêmio, sábado, no ABC. "Se conseguirmos um bom resultado em casa, podemos administrar a vantagem no Morumbi", planeja Chamusca, que começa a contabilizar números positivos à frente do Azulão. Venceu oito dos 12 jogos que disputou, com aproveitamento de quase 70%. Além disso, acabou melhorando o aproveitamento ofensivo, uma antiga queixa da diretoria, que agora é de 1,5 gol em média. A defesa, com 0,87, é a melhor do Campeonato Brasileiro, com apenas 26 gols sofridos. Um treino tático, nesta terça-feira às 15h30, vai encerrar os preparativos para o jogo diante do São Paulo.