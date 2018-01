São Caetano desiste de contratar Ramon O São Caetano anunciou que desistiu da contratação do meia Ramon, com quem negociava há cerca de uma semana. Segundo a diretoria do clube, não houve acordo financeiro e também com relação ao tempo do compromisso. O jogador estava no futebol japonês e, de volta ao País, está sendo pretendido por diversas equipes brasileiras.