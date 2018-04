São Caetano despreza retrospecto O São Caetano está confiante em conquistar diante do São Paulo, nesta quarta-feira à noite no Morumbi, sua vaga na terceira fase da Copa Sul-Americana. O técnico Péricles Chamusca fez questão de ressaltar que o retrospecto positivo do seu time contra o adversário não pode ser levado em consideração neste momento "porque este duelo vai reunir dois clubes de alto nível técnico e o passado fica sem valor", diz. Nas nove vezes em que São Caetano e São Paulo se enfrentaram, o Azulão venceu quatro, empatou outras quatro vezes e perdeu apenas uma. No Morumbi, o time do ABC está invicto, sendo que nesta temporada já até eliminou o Tricolor na semifinal do Campeonato Paulista. "Precisamos manter a concentração e redobrar os esforços, porque precisamos correr muito para vencer este jogo", comentou Chamusca após o rápido treino tático desta tarde no estádio Anacleto Campanella. O ambiente é muito bom entre os jogadores, principalmente pela grande arrancada dentro do Campeonato Brasileiro, com quatro vitórias seguidas e a terceira posição garantida, com 52 pontos. "Só que esta competição é diferente. Em 90 minutos vamos decidir a vaga", lembra o zagueiro Dininho. A única mudança no time será a entrada de Ceará no lugar de Ânderson Lima, suspenso por ter sido expulso na semana passada, no empate de 1 a 1. "Quem entra é porque tem condições, mas não há dúvida de que perdemos muito nos lances de bola parada. Precisaremos compensar de outra maneira", argumenta Chamusca. O time continuará no esquema 3-5-2, apostando na força da marcação para neutralizar as principais jogadas do adversário. Mas também acredita no seu poder ofensivo, agora limitado à velocidade de Euller e ao oportunismo de Fabrício Carvalho. A idéia é aproveitar também a força ofensiva dos laterais - Ceará e Triguinho - e explorar a movimentação dos meio-campistas.