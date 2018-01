São Caetano deve anunciar reforços Com o objetivo de disputar títulos, o do Campeonato Paulista e a Taça Libertadores, o São Caetano, embalado pela vitória sobre o São Paulo, domingo, no Morumbi, por 2 a 0, deve reforçar o time com a contratação de mais alguns jogadores nos próximos dias. O treinador Jair Picerni pediu e vai ser atendido pela diretoria do clube. Nesta terça-feira, o Azulão deve anunciar a contratação do lateral-direito Saulo, do Sport. Mais dois jogadores para o meio-de-campo também chegarão para compor o elenco.