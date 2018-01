São Caetano deve ficar sem vaga Apesar do sucesso nos Campeonatos Brasileiros de 2000, 2001 e 2002, quando foi duas vezes vice-campeão e uma vez eliminado nas quartas-de-final, além do vice-campeonato na Copa Libertadores da América em 2002, o São Caetano nunca participou da Copa do Brasil. E deve ficar de fora da edição desta temporada, porque sobraram duas vagas para ser indicada pela Federação Paulista de Futebol. A inesperada saída da competição pegou os dirigentes de surpresa, mesmo porque o clube já tinha elaborado uma programação com a presença em três competições: Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. "Só não disputamos a Copa do Brasil nos últimos dois anos porque estávamos defendendo o País na Libertadores", lembra o presidente Nairo Ferreira de Souza. Palmeiras, São Paulo e Guarani conquistaram o direito de participação por estarem entre os melhores num ranking criado pela CBF, que conta apenas participações no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Além deles, o Ituano, campeão paulista em 2002, também tem vaga garantida. Com isso, o São Caetano terá que pleitear junto à FPF, o último posto. Além dele, Portuguesa e Ponte Preta também disputam a vaga, enquanto o Paulista, de Jundiaí, corre por fora. Corinthians e Santos vão disputar a Libertadores.