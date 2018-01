São Caetano deve jogar no esquema 3-5-2 A definição acontece apenas nesta sexta-feira, mas o técnico Estevam Soares já adiantou sua intenção de escalar o São Caetano no esquema 3-5-2 na partida contra a Portuguesa, domingo, no Canindé, pela última rodada do Campeonato Paulista. O São Caetano deve ter o retorno dos zagueiros Douglas e Neto, que estão recuperados de contusão. Outra mudança será a entrada de Raulen na vaga do volante Paulo Miranda, que está suspenso. O São Caetano segue concentrado na Estância Santa Filomena, em Jarinu, até sábado, quando retorna para São Paulo e enfrenta a Portuguesa no dia seguinte. Na próxima semana, o grupo irá para a cidade de Itu, onde Estevam pretende finalizar a preparação para o Campeonato Brasileiro.