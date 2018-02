São Caetano deve perder Fábio Santos A diretoria do São Caetano espera definir logo o empréstimo do volante Fábio Santos para o Nacional da Ilha da Madeira, de Portugal. A transferência já é dada como certa no clube, tanto que o jogador não participa da inter-temporada realizada pelo elenco desde terça-feira na cidade de Jarinu. O diretor de futebol do São Caetano, Genivaldo Leal, não confirmou os valores envolvidos na transação. "Mas satisfaz a diretoria"", assegurou. Em Jarinu, a comissão técnica tenta extrair ao máximo dos treinamentos, priorizando a parte física. Houve treinos em dois períodos nesta quarta-feira e o ritmo será mantido até sexta. O elenco ganhará folga no fim de semana, com a determinação de se apresentar segunda-feira. Aí, já pensando no jogo diante do Coritiba, dia 13, no Paraná. Quatro desfalques são certos na próxima rodada do Brasileiro. O lateral-esquerdo Triguinho e o zagueiro Gustavo foram expulsos na vitória de 2 a 1 sobre o Grêmio e terão que cumprir suspensão. O lateral-direito Anderson Lima recebeu o terceiro amarelo e também ficará de fora, o mesmo acontecendo com o atacante Somália, que foi punido pelo STJD por dois jogos. Ele tinha sido expulso no jogo diante do Figueirense, em Florianópolis, na única derrota do São Caetano até agora no Brasileiro.