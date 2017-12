São Caetano deve sofrer mudanças Ainda sob o efeito negativo provocado pela derrota para o Internacional, por 1 a 0, em Porto Alegre, os jogadores do São Caetano voltaram aos treinamentos nesta terça-feira. O técnico Péricles Chamusca não confirmou, mas o time deve sofrer mudanças para o jogo diante do Corinthians, domingo à tarde, no estádio Anacleto Campanella, no ABC. Para começar, o técnico exige uma nova postura de seus jogadores. "Perdemos um jogo que não poderíamos ter perdido. Agora é lutar por outras vitórias e pela melhor posição possível dentro da competição", disse Chamusca. As novidades devem ser o atacante Euller, recuperado de contusão, e o lateral-esquerdo Triguinho, que cumpriu suspensão automática. Enquanto os jogadores que enfrentaram o Inter fizeram apenas trabalhos de recuperação física, Euller e Triguinho participa ram de um treino coletivo pela manhã. O atacante Euller garante que não sente mais a lesão muscular e deve entrar na vaga de Fernando Baiano. Com relação a Triguinho, ele ocuparia a vaga de Éder que atuou improvisado. Chamusca, porém, foi cauteloso em relação às mudanças: "O grupo é forte e tenho excelentes opções, mas teremos a semana toda para definir o time", disse. Ele também tenta reanimar o elenco, que sentiu a derrota em Porto Alegre. Agora os matemáticas garantem que o Azulão só tem 1,5% de chance de ser campeão da temporada. No momento é o quarto colocado na tabela de classificação, com 74 pontos. O objetivo agora parece mesmo reduzido a ficar entre os quatro primeiros colocados para garantir uma vaga na Taça Libertadores da América de 2005.