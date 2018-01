São Caetano deve ter Euller daqui 15 dias Enquanto o Guarani conseguiu uma liminar para escalar Viola, o São Caetano ainda não terá o atacante Euller tão cedo, porque ele se recupera de contusão muscular. Apresentado à imprensa após o clássico regional com o Santo André, que terminou sem gols, o atacante acredita que estará em condições de jogo dentro de aproximadamente 15 dias. O atacante evitou comentar sua dispensa no Fluminense, onde acabou reprovado nos exames médicos. "Meu contrato lá seria curto, ao contrário daqui onde ficarei até dezembro", justificou, evitando entrar em detalhes sobre sua dispensa. Por enquanto, o técnico Tite deve manter a mesma formação ofensiva do último jogo, com Fabrício Carvalho e Zé Carlos. Acontece que Somália sofreu uma entorse no tornozelo direito e vai continuar de fora. A escalação o oficial, porém, será definida somente no coletivo marcado para esta sexta-feira à tarde na Chácara Santa Luzia, em Mauá. Como de costume, este treino será secreto.