São Caetano deve ter volta de Edílson O técnico Jair Picerni, do São Caetano, não quer mais falar sobre a derrota para o Santos, na última terça-feira, na Vila Belmiro, mas exige a recuperação do seu time diante do Internacional, no dia 11, no estádio Anacleto Campanella. Para este jogo, ele terá dois retornos e duas baixas. O atacante Edilson, recuperado de dores no púbis, já treina normalmente com o elenco e o goleiro Sílvio Luís já apresenta sensível melhora de suas dores lombares, que o tiraram do jogo na Baixada Santista. Outra opção é o zagueiro Neto, recuperado de entorse no joelho, que tem boas chances de ficar à disposição. Por outro lado, o zagueiro Thiago, com três amarelos, e o lateral-direito Alessandro, expulso, vão cumprir suspensão automática. A comissão técnica tem aproveitado o intervalo de sete dias livres para aprimorar o preparo físico do elenco sob o comando de Luís Inarra. Ele priorizou os trabalhos sem bola na quinta e na sexta, deixando os outros dias para o trabalho técnico e tático.