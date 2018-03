São Caetano deve utilizar o 3-5-2 O técnico Estevam Soares não quis confirmar oficialmente, mas o São Caetano deve voltar a jogar no esquema 3-5-2 na partida contra o Paysandu, neste domingo, em Belém, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Sem o volante Paulo Miranda, com uma lesão na coxa direita, o treinador deu uma chance para o zagueiro Émerson - reforço vindo do Gama, de Brasília -, que pode fazer sua estréia. A primeira opção, no entanto, deve ser a entrada do volante Pingo. O técnico, porém, já avisou que fará mais dois treinos, o último deles sábado na capital paraense, quando então vai definir o esquema e o time.