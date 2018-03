São Caetano deve voltar a jogar no 4-4-2 O São Caetano poderá voltar a usar o esquema 4-4-2 no jogo diante do Paulista, domingo à tarde, no ABC, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista. É que está confirmado o retorno do meia Marcinho, que só não enfrentou o Peñarol, no Uruguai, pela Copa Libertadores, porque cumpria suspensão automática. O provável é que o técnico Muricy Ramalho abra mão de um zagueiro, no caso Gustavo, para a entrada de Marcinho no meio-de-campo. No empate de 1 a 1 no estádio Centenário, em Montevidéu, o time atuou com três zagueiros: Dininho, Gustavo e Serginho. O elenco parece já ter assimilado o jeito de Muricy Ramalho comandar o time, que atuará embalado por duas vitórias seguidas no Paulista: 1 a 0 sobre Palmeiras e 3 a 2 em cima do Ituano. Mesmo assim, o São Caetano está em 6º lugar, com 13 pontos. Nas contas da comissão técnica, será preciso vencer os dois jogos restantes - encerra participação contra o União São João, em Araras - para ficar com uma vaga. Nesta sexta-feira, o São Caetano fará um jogo-treino contra o Osasco, que participa da Série A3, e deve servir para Muricy confirmar a escalação do time.