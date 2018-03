São Caetano: Dimba é esperança de gols Mais do que nunca, o experiente artilheiro Dimba se transformou na grande esperança de gols do São Caetano no Campeonato Brasileiro. Após o empate por 0 a 0, contra o Goiás, no Estádio Serra Dourada, o técnico Estevam Soares reconheceu que falta um pouco mais e capricho nas finalizações. "Nosso time está com ritmo forte de jogo, mas precisa chegar com decisão na hora de concluir. É um pouco de calma, algo para um especialista como Dimba", disse Estevam que espera confirmar a estréia do novo atacante no jogo contra o Fortaleza, sábado, no ABC. Por enquanto, a falta de gols também deixou o time sem vitórias em duas rodadas. Na estréia empatou com o Palmeiras, em 2 a 2. A semana promete ser de muito trabalho. O elenco volta a treinar nesta segunda-feira cedo, trabalhando apenas fisicamente.