São Caetano: Dimba promete gols Pensando em esquecer a fase vivida no Flamengo, que defendeu em 2004 e no início de 2005, o atacante Dimba foi oficialmente apresentado nesta quarta-feira à tarde no São Caetano. O jogador participou com o restante do elenco do treinamento das 15h30 e depois concedeu uma entrevista coletiva, demonstrando otimismo. "Por todos os times onde passei eu fiz gols e aqui não será diferente", prometeu. Dimba revelou ter aberto mão de uma das parcelas que tinha a receber do time carioca para acertar com o Azulão e lamentou não ter acertado com o time do ABC quando foi procurado, antes de ir para o Flamengo. "Ano passado acabei não vindo, mas Deus sabe o que faz e hoje estou aqui", afirmou. O atacante, artilheiro do Brasileiro de 2003 com 31 gols, não joga contra o Goiás, em Goiânia, mas garantiu trabalhar firme para estar pronto para enfrentar o Fortaleza, pela terceira rodada. A direção do São Caetano confirmou o acerto com o atacante Jean, do São Paulo, que estaria dificultando a saída do jogador do Morumbi.