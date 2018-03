São Caetano e Atlético-PR empatam sem gols São Caetano e Atlético-PR empataram sem gols, nesta quarta-feira à tarde, num jogo sonolento realizado no Estádio Anacleto Campanella, no ABC. Os dois times somaram um ponto, mas não ganharam posições na tabela do Campeonato Brasileiro. O time paulista tem 26 pontos, ainda em sétimo, enquanto o paranaensse soma 21 pontos, em 17º. Mas o Atlético deixou o gramado comemorando o empate, não só por empatar fora de casa como pelas circunstâncias. O técnico Vadão tinha muitos desfalques para armar a equipe, principalmente na defesa sem Capone, Rogério e Alessandro. E se tivesse que sair um vencedor, este seria o São Caetano que criou as mais cruciais chances para abrir o placar. Duas destas oportunidades saíram no primeiro tempo. Aos 24 minutos, Zé Carlos, livre de marcação, chutou no travessão. O mesmo Zé Carlos acertou a trave aos 38 minutos. O Atlético só ameaçou aos 45 minutos, num chute de Dagoberto que o estreante goleiro Luiz mandou para escanteio. No segundo tempo, ninguém se arriscou. O Atlético manteve sua cautela excessiva, concentrando a marcação no meio-de-campo e sem poder no contra-ataque. O São Caetano manteve o domínio de jogo, mas sem poder de penetração. Aos 23 minutos, Mateus apareceu livre na grande área, mas demorou para chutar e a defesa aliviou. Só que a grande chance saiu aos 36 minutos, quando Elivélton chutou da intermediária e a bola bateu no travessão, bateu quase na linha de gol e saiu. ?Pelas circunstâncias, com vários desfalques e pela força do adversário, o empate deve ser considerado muito bom", avaliou Vadão que, suspenso por 30 dias, viu o jogo da arquibancada e passou instruções para o auxiliar Gersinho. No São Caetano, Mário Sérgio lamentou a chance de vitória desperdiçada. ?Se tivesse um vencedor neste jogo, tenho certeza que seria o São Caetano." No fim de semana, o São Caetano recebe o Guarani, enquanto o Atlético-PR, em Curitiba, enfrentará o lanterna Goiás.