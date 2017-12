São Caetano e Boca empatam sem gols Mesmo jogando em casa, o São Caetano não soube vencer o Boca Juniors. Ficou no 0 a 0. Parecia nervoso no início e, do meio para o fim, se deixou envolver pelo cadenciado jogo dos argentinos. O empate foi um mau resultado para os brasileiros, que terão de superar os adversários, terça-feira, na Argentina, para se qualificarem para a semifinal da Libertadores ? o La Bombonera, estádio do Boca, está interditado e corre o risco de não poder ser usado. Chutões e jogadas desarticuladas, um resumo dos primeiros minutos. Aos poucos, no entanto, o time da casa foi se soltando, e aí ficou claro o que seria o restante da partida. O São Caetano apostava nas jogadas pelas laterais e nas bolas alçadas na área e o Boca, fechado, partia apenas nos contra-ataques. O São Caetano, em casa, tinha de fazer gols, e não fazia. Os argentinos, se pudessem, colocavam os 11 na linha do gol. A equipe do ABC tinha dificuldade em se desprender da marcação. Mineiro era o que mais se movimentava, o melhor deles. Como os anfitriões davam espaço, o Boca arriscou após o intervalo ? quem sabe não arrancavam uma vitória. Poucas chances de gols, dos dois lados. Nos últimos minutos, Fábio Santos cabeceou e acertou a trave, mas ficou nisso mesmo. O classificado entre Boca e São Caetano pega River Plate ou Deportivo Cali.