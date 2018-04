São Caetano e Ceará só empatam na estreia da Série B

Tentando dar a volta por cima depois do rebaixamento no Campeonato Paulista, o São Caetano mostrou o DNA dos times de Marcelo Veiga, seu novo treinador, no primeiro tempo. Marcando bastante, os donos da casa não deixaram o adversário criar, o que deixou a partida bastante fraca em emoções na primeira etapa. Na única chance clara de gol, Lulinha não aproveitou da forma que gostaria cruzamento de Vicente e finalizou para fora.

A volta do intervalo foi mais movimentada. Logo no primeiro minuto, Ricardinho assustou o goleiro Fábio em chute de fora da área. Em seguida, as coisas pareciam que ficariam melhores para os donos da casa com a expulsão do meia-atacante Lulinha. O time do ABC paulista saiu de trás e com mais jogadores de frente começou a rondar o gol defendido por Fernando Henrique mesmo sem levar muito perigo.

Sem conseguir finalizar, o São Caetano teve sua melhor chance em jogada de bola parada que foi interceptada pelo goleiro adversário. O Ceará também teve suas chances, aproveitando os contra-ataques, e o goleiro Rafael Santos apareceu bem para evitar o pior.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, quando a Série B terá rodada completa. Enquanto o São Caetano visita o Paraná, no estádio Durival de Britto, na capital paranaense, o Ceará recebe o Paysandu. Ambas as partidas acontecerão às 19h30.

FICHA TÉCNICA

SÃO CAETANO 0 x 0 CEARÁ

SÃO CAETANO - Rafael Santos; Douglas Grolli, Luiz Eduardo e Leandro Carvalho; Samuel Xavier, Dudu (Danilo Bueno), Éder, Vagner Carioca e Diego; Danielzinho (Cassiano Bodini) e Jael. Técnico: Marcelo Veiga.

CEARÁ - Fernando Henrique; Douglas, Rafael Vaz e Anderson Marques; Rafael Cruz, Diogo Orlando, João Marcos, Ricardinho (Macena) e Vicente; Mota (Pingo) e Lulinha. Técnico: Leandro Campos.

CARTÕES AMARELOS - Dudu, Danielzinho e Cassiano Bodini (São Caetano); Rafael Vaz (Ceará).

CARTÕES VERMELHOS - Jael (São Caetano); Lulinha (Ceará).

ÁRBITRO - Emerson de Almeida Ferreira (MG).

RENDA - R$ 5.895,00.

PÚBLICO - 632 pagantes.

LOCAL - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).