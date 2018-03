São Caetano e Corinthians farão 2.º duelo em Ribeirão Preto

O segundo duelo entre Corinthians e São Caetano pela Copa do Brasil será realizado no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O jogo, com mando do time do ABC, será disputado no próximo dia 13 (terça-feira), às 20h30. Veja também: Corinthians quer definir classificação no primeiro jogo Calendário e resultados da Copa do Brasil O Corinthians vai embalar contra o São Caetano? Inicialmente, a diretoria do São Caetano pretendia mandar a partida no Estádio do Morumbi, para faturar com a bilheteria. No entanto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vetou o estádio, pois considera irregular o time do ABC jogar duas vezes "na casa do Corinthians". O Anacleto Campanella, estádio do São Caetano, está em reforma e só ficará pronto depois das quartas-de-final. Em Ribeirão Preto, a diretoria espera contar com cerca de 50 mil torcedores.