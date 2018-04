São Caetano e Figueirense vencem e encostam no G-4

A 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B teve início, nesta sexta-feira, com quatro jogos. O destaque ficou para o São Caetano, que venceu a Ponte Preta, sua concorrente direta, fora de casa, e encostou na zona de acesso. O Figueirense bateu o Atlético Goianiense, de virada, e também segue firme na briga. A rodada ainda teve vitórias de Campinense e Brasiliense.

No duelo paulista, o São Caetano venceu a Ponte Preta por 3 a 1, em Campinas, com três gols nos primeiros 29 minutos. Marcelo Batatais, duas vezes, e Washington marcaram os gols da vitória, enquanto Lins diminuiu. O resultado deixa o time do ABC paulista na quinta posição, com 40 pontos - três a menos que o quarto colocado, o Ceará. Já a equipe campineira segue no oitavo lugar, com 36 pontos.

Outro clube que segue na disputa pelo acesso é o Figueirense, que derrotou o Atlético por 2 a 1, de virada, em Florianópolis. Os goianos saíram na frente com Antônio Carlos, mas Schwenck virou para os donos da casa, que assumem a sexta colocação, com 39 pontos. Os visitantes ocupam o terceiro lugar, com 44.

Com gols de Edmundo e Marcelinho Henrique, no primeiro tempo, o Campinense derrotou o Bragantino por 2 a 0, em Campina Grande. Apesar da vitória, os paraibanos seguem na zona de rebaixamento, com 26 pontos, na 18.ª posição. Os paulistas estão em 10.º lugar, com 33.

Em Salvador, o Bahia voltou a decepcionar seus torcedores e viu o Brasiliense vencer por 2 a 1. Abuda e Júlio César marcaram para os visitantes, enquanto Jael diminuiu. O resultado deixa os baianos na 12.ª colocação, com 30 pontos, após sofreram a quarta derrota consecutiva. O time do Distrito Federal é o nono colocado, com 34.

A rodada será encerrada no sábado com mais seis jogos. Destaque para a luta direta pela liderança entre Vasco e Guarani, no Maracanã. Enquanto isso, a Portuguesa segue a sua luta por uma vaga no G-4 e encara o Ipatinga, na Arena Barueri.