São Caetano e Flamengo empatam no ABC São Caetano e Flamengo foram iguais na marcação, na disposição e nos gols, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Anacleto Campanella, no ABC, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Por isso mesmo, o empate por 1 a 1 foi justo e indiscutível agradando os dois times, que ainda estão invictos. O São Caetano ficou com seis pontos em oitavo lugar. O Flamengo chegou aos oito pontos, em quarto. O respeito, até certo ponto exagerado, dos dois técnicos foi levado para dentro do campo com os dois times bem reforçados no sistema de marcação. São Caetano se armou no esquema 3-5-2, com a volta de Dininho no meio da defesa. No meio-campo, Mário Sérgio preferiu a experiência do volante Ramalho à juventude de Raulen. O Flamengo, de Nelsinho Baptista, também se fechou, talvez para suprir a ausência de três peças importantes: o atacante Zé Carlos, o ala-esquerdo Athirson e o meia Fábio Baiano. As ações também saíram foram equilibradas. O Flamengo assustou, num contra-ataque, com Fernando Baiano aos 15 minutos, exigindo uma saída arrojada do goleiro Sílvio Luiz. Mas o São Caetano também criou chances, com troca de passes curtos na frente da grande área e chutes de longa distância. Como de costume parecia aguardar o momento certo para abrir o placar. O lance surgiu aos 39 minutos, quando o zagueiro Serginho entrou na grande área e na linha de fundo tocou para trás. Zé Carlos entrou livre para chutar de primeira e marcar. No segundo tempo, Nelsinho Baptista acertou a marcação no meio-campo. Fixou mais os volantes Fabinho e André Gomes para que Felipe pudesse ter mais liberdade na criação. A saída do apagado Jean para a entrada de Andrezinho também melhorou a produção do time carioca que se tornou mais ofensivo. O perigoso São Caetano teve duas boas chances para ampliar o placar, mas depois sofreu o empate. Serginho tentou recuar a bola para Daniel, mas Fernando Diniz em alta velocidade roubou a bola, entrou na área e chutou cruzado para empatar aos 18 minutos. Mário Sérgio resolveu arriscar aos 25 minutos, quando fez duas trocas. O atacante Ramalho entrou no lugar do volante Ramalho, enquanto Marcinho cedeu sua vaga para Matheus. Aos 29 minutos, Andrezinho pedalou na frente da Daniel que deixou a perna e cometeu pênalti, não marcado pelo juiz. Este lance poderia ter mudado a história do jogo. Ficha Técnica: São Caetano: Silvio Luiz; Daniel, Dininho e Serginho; Mineiro, Marco Aurélio, Capixaba, Ramalho (Denni) e Zé Carlos; Marcinho (Matheus) e Adhemar. Técnico: Mário Sérgio. Flamengo: Júlio César; Luciano Baiano, André Bahia, Fernando e Cássio; Fabinho, André Gomes, Fernando Diniz (Jonathas) e Felipe; Fernando Baiano e Jean (Andrezinho). Técnico: Nelsinho Baptista. Gols: Zé Carlos aos 39 minutos do primeiro tempo e Fernando Diniz aos 18 minutos do segundo. Árbitro: Carlos Eugênio Simon (FIFA - RS). Cartão amarelo: Ramalho, Fabinho, André Bahia, Adhemar e Felipe. Local: Estádio Anacleto Campanella. classificação