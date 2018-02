São Caetano e Inter diferentes no ABC Após o tropeço no meio de semana pela Copa do Brasil com a derrota para o Treze-PB, por 2 a 1, o São Caetano quer se recuperar neste sábado, contra a Internacional de Limeira, no estádio Anacleto Campanella, às 18 hs, pela 12a rodada do Campeonato Paulista. Este jogo terá transmissão da Sportv e os dois times vão apresentar muitas modificações. O confronto pode ser considerado de duelo dos opostos, já que o São Caetano ocupa a sexta posição com 18 pontos, enquanto a Internacional está apenas na antepenúltima colocação com apenas oito pontos. Uma derrota pode até custar o cargo do técnico Ademir Fonseca. Insatisfeito com o desempenho ruim no jogo da Paraíba, o técnico Zetti promoveu várias mudanças, inclusive no esquema tático. Ele retorna ao tradicional 4-4-2. "O time rendeu melhor quando atuou nesta formação. Por isso resolvi trocar novamente", justificou. A principal ausência será mais uma vez o goleiro Sílvio Luís, contundido no ombro esquerdo. Fabiano será o titular. A defesa também sofreu alterações. Saem Neto e Thiago, suspensos, entrando Douglas e Paulo Miranda, que vai atuar no setor de criação. O meia Canindé, que também está contundido, dá lugar a Anaílson, mas para executar a função de segundo atacante. Assim, Marcinho volta a atuar no meio campo. No ataque ainda, Márcio Mixirica ganhou a vaga de Luís Cláudio. O técnico Ademir Fonseca seguiu o exemplo do seu adversário e também fez várias modificações na Inter. No total, são seis alterações. No gol, entra Carlos Carioca no lugar de Marcelo Cruz, que pediu dispensa. Valdir retorna na vaga de Cláudio na lateral- direita, enquanto a defesa volta a ser formada por Laerte e Milton do Ó. Esquerdinha reforça o meio campo, entrando na vaga do atacante Rafael Marques.