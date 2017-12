São Caetano e Juventude ficam no 1 a 1 Ainda não foi desta vez que o técnico Levir Culpi conseguiu vencer no comando do São Caetano. Mesmo jogando em casa, no Estádio Anacleto Campanella, o time do ABC não foi além de um decepcionante empate em 1 a 1 contra o Juventude, na abertura da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira. Há três rodadas o time paulista não vence. Com o ponto conquistado, chegou aos 25, um a menos do que o time gaúcho. Melhor mesmo para dois estreantes no Juventude: o técnico Sebastião Lazaroni, que substituiu Dorival Júnior, e o garoto Diego Campos, de apenas 19 anos, que de última hora entrou na vaga do veterano Túlio, cujo nome não foi relacionado no BID (Boletim Informativo Diário). Seu contrato de apenas três meses venceu dia 31 de julho e não houve tempo hábil para o registro na CBF. Mas a sorte estava mesmo para o assustado Diego Campos, que ajeitou a bola dentro da área e bateu forte com o pé direito, aos 10 minutos, abrindo o placar. "Estou cansado, mas feliz porque tive esta chance", disse o mais novo artilheiro do futebol brasileiro, revelado nas divisões de base do time de Caxias do Sul. O São Caetano, em outra noite apagada, poucas vezes ameaçou o goleiro Doni. No intervalo, Levir Culpi trocou o esquema 3-5-2 pelo 4-4-2 e Dimba empatou aos seis minutos, desviando na pequena área um cruzamento de Renaldo. Mas foi só, muito pouco para um time que não vence há três jogos em casa - perdeu para o Botafogo e empatou com o Paraná. "É chato falar disso, mas não sei o que está acontecendo", comentou Dimba, meio sem jeito. Lazaroni, porém, deixou o campo satisfeito. "Poderíamos até ter vencido, mas valeu". No sábado, o São Caetano vai enfrentar o Corinthians, no Pacaembu. O Juventude, no domingo, vai receber o Palmeiras, em Caxias do Sul.