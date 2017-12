São Caetano é líder na Libertadores O São Caetano assumiu a liderança do Grupo 1 da Copa Libertadores da América, ao vencer o Cerro Porteño, por 3 a 1, nesta terça-feira à noite, no estádio "Três de Fevereiro", em Ciudad Del Leste, no Paraguai. O Azulão tem seis pontos junto com o Cobreloa do Chile. O Cerro continua com quatro pontos, em terceiro lugar, enquanto o Alianza de Lima, do Peru, é o lanterna com apenas um ponto em três jogos. O São Caetano, muito bem organizado, dominou o jogo do começo ao fim. Mas quem abriu o placar foi o time local, com Ramirez, aos 22 minutos, aproveitando descuido da defesa. Wagner empatou aos 29 minutos ainda do primeiro tempo. A vitória, porém, foi garantida apenas no segundo tempo, com gols de Rubens Cardoso, aos 14 minutos, e Brandão aos 36 minutos. Nos instantes finais, o São Caetano tocou a bola diante de um adversário nervoso e desesperado. O vice-campeão brasileiro saiu de campo com uma vitória justa.