São Caetano é "mágico" para Estevam A eletrizante vitória do São Caetano sobre o União São João, por 5 a 4, sábado à tarde, em Araras, foi o batismo de fogo do técnico Estevam Soares. Mesmo reconhecendo as falhas de marcação, o técnico estreante preferiu enaltecer o empenho e a raça dos jogadores que foram, segundo ele, "determinantes para que pudéssemos atingir esta vitória". Pautado por uma vida espiritual, Soares considerou este seu jogo de estréia no comando do time do ABC como ?mágico?. Coincidentemente foi naquele mesmo Estádio Hermínio Ometto que ele dirigiu o Palmeiras pela última vez após um empate por 2 a 2 e a polêmica discussão com o meia Diego Souza. "O futebol é cíclico. Olha onde fui estrear, mas ainda bem que tudo funcionou bem", finalizou. O elenco se apresenta nesta segunda-feira cedo para iniciar os treinamentos visando o jogo diante do Corinthians, quarta-feira, em São Paulo. Com relação ao time, Estevam Soares ainda não sabe o que fazer. Na verdade, ele só treinou o time na sexta-feira e, agora, com calma, espera conhecer melhor as qualidades dos jogadores. A vitória no sábado deixou o São Caetano com 22 pontos, reforçando a idéia da comissão técnica de terminar entre os cincos primeiros colocados do Campeonato Paulista para garantir uma vaga na Copa do Brasil de 2006.