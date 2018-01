São Caetano e Mogi estreiam com desfalques Endossando o discurso do técnico Tite, o São Caetano estréia no Campeonato Paulista contra o Mogi Mirim com uma promessa: a Copa Libertadores da América não será prioridade. "A prioridade é sempre o próximo jogo", garante o zagueiro Gustavo, afirmando que os pensamentos estão todos voltados para o jogo desta quarta-feira, às 20h30, no estádio Anacleto Campanella, no ABC. Para a partida, Tite terá pelo menos dois desfalques. O zagueiro Dininho recupera-se de uma contusão nos adutores, enquanto o doublê de ala e meio campista Gilberto, que se apresentou uma semana depois do resto do elenco, está sem ritmo de jogo. Na defesa, Thiago será o titular, já Zé Carlos continua como titular da ala-esquerda. Embora seja considerado um dos grandes reforços, o lateral-direito Anderson Lima começará o jogo na reserva do volante Mineiro, improvisado no setor. Assim como o adversário, o técnico do Mogi, Jorge Raulli, também terá dois importantes desfalques: os meias Válber e Vandinho, ambos sem condições de jogo. Sem seus principais armadores, o treinador optou pelo esquema 3-5-2, dando maior liberdade aos laterais Júlio César e Vanin. A defesa terá Jean, Fábio Paulista e Leandro. No entanto, a principal atração estará no ataque, que contará com os ex-bugrinos Marcinho e Gilson Batata. "Sabemos das dificuldade de se enfrentar o São Caetano, mas estamos confiantes em um bom resultado. Esperamos que o ataque consiga marcar os gols", disse Raulli.