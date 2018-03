São Caetano e Paulista já decidiram a A2 Não será a primeira vez que Paulista e São Caetano se enfrentam em disputa de título estadual. Em julho de 2000, os dois times do Interior se encontraram na final da Série A2, a Segunda Divisão do Campeonato Paulista. Na época, o time do ABC, dirigido por Jair Picerni, levou a melhor sobre o rival de Jundiaí (que se chamava Etti), comandado por Luiz Carlos Ferreira. A final, em confronto duplo, foi bastante disputada. O São Caetano garantiu o título na primeira partida, em Jundiaí. Na ocasião, o atacante Túlio fez um gol de bicicleta que levou o time à vitória por 1 a 0. No segundo duelo, no Estádio Anacleto Campanella, no ABC, a chuva forte e o gramado encharcado atrapalharam os times, que não saíram do 0 a 0. Melhor para o São Caetano, que se beneficiou da vantagem obtida fora de casa e garantiu o direito de subir para a Série A1 de São Paulo no ano seguinte. O São Caetano ainda tem dois jogadores que participaram daquela campanha histórica e se mantiveram fiéis às suas origens: o goleiro Sílvio Luiz e o zagueiro Dininho. Ambos agora têm chance de conquistar taça na divisão principal do Estado.