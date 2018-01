São Caetano e Ponte duelam no ABC O São Caetano começa a sua caminhada rumo ao bicampeonato paulista nesta quarta-feira, às 20h30, quando receberá a Ponte Preta, no estádio "Anacleto Campanella", no ABC. Com a promessa de manter a mesma força dos últimos anos, o Azulão tenta superar a crise desencadeada a partir da morte do zagueiro Serginho, no Campeonato Brasileiro do ano passado. Substituto de Péricles Chamusca, o técnico Zetti ganhou um problema às vésperas da estréia: o atacante Fabrício Carvalho, artilheiro do time no Brasileirão com 18 gols não irá jogar, vetado com tendinite no joelho direito. O treinador já confirmou o atacante Adhemar como substituto ao lado de Fernando Baiano. No meio-campo, Zetti também tem dúvida. Durante o coletivo, ele revezou os volantes Paulo Miranda e Raullen. As possibilidades de Miranda começar jogando são maiores. "Boa parte do time já está confirmado. Restam pequenas dúvidas para a confirmação oficial", desconversou. O Azulão vai manter o esquema 3-5-2. Na Ponte Preta, o técnico Nenê Santana resolveu trocar o 3-5-2 pelo 4-4-2 justificando que "nosso elenco tem elementos para esta disposição tática". Dois oito contratados, quatro farão suas estréias, entre eles o veterano Galeano, de 33 anos, ex-volante do Palmeiras e agora fixado como zagueiro. "Não podemos nos empolgar muito no ataque porque nem treinamos direito. Mas vamos brigar por estes três pontos que são importantes na campanha", explicou Santana.