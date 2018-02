São Caetano e Ponte Preta trocam peças para duelo no ABC Com campanhas semelhantes no Campeonato Paulista, com uma vitória e uma derrota cada, São Caetano e Ponte Preta se enfrentam nesta quarta-feira, às 20 horas, no Estádio Anacleto Campanella, no ABC paulista. O curioso é que os dois tentam se remodelar após o rebaixamento, no final do ano passado, para a Série B do Brasileirão. Na rodada passada do Paulistão, o São Caetano perdeu para o Santos na Vila Belmiro, ficando em 12.º lugar, com três pontos e saldo de gols negativo (-1). Já a Ponte venceu em casa o Rio Claro, ocupando a 10ª posição, com três pontos e saldo de gols zero. No São Caetano, o técnico Dorival Junior mudou o time para corrigir as falhas na derrota para os santistas. No meio-campo, Márcio Richardes ganha a vaga de Galliardo. Mas no ataque permanece a dúvida: Marcelinho e Dejair brigam para ficar ao lado de Somália. Dorival Júnior continua pedindo paciência, alegando ter trabalhado apenas 20 dias com o novo grupo de jogadores. ?O time está em formação, mas é uma pena não dar tempo para corrigir as falhas. Na maioria das vezes, corrigimos os erros durante os jogos e com a partida rolando?, afirmou o treinador do São Caetano. Na Ponte Preta, o treinador Wanderley Paiva achou melhor poupar o volante Ismael, que vem sendo duramente criticado. Assim, ele vai escalar Carlinhos no meio-campo. ?O Ismael está muito abaixo do potencial dele e não queremos queimá-lo. O Carlinhos está mais bem preparado fisicamente e será titular nesta partida?, justificou. Ficha técnica: São Caetano x Ponte Preta São Caetano - Luiz; Paulo Sérgio, Maurício, Thiago e Triguinho; Glaydson, Jonas, Márcio Richardes e Canindé; Marcelinho (Dejair) e Somália. Técnico: Dorival Junior. Ponte Preta - Aranha; Dionísio, Anderson, Zacarias e Dic; Carlinhos, Ricardo Conceição, João Marcos e Castor; Anderson Luiz e Finazzi. Técnico: Wanderley Paiva. Árbitro - Leonardo Ferreira Lima. Local - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Horário - 20h.