São Caetano e Portuguesa tropeçam pela Série B

Portuguesa e São Caetano desperdiçaram grandes chances de embolar a disputa pelo G-4, o grupo de acesso, do Campeonato Brasileiro da Série B. Pela continuação da 26.ª rodada, a Lusa perdeu de virada para o Brasiliense por 3 a 2, em Taguatinga, enquanto o time do ABC paulista empatou sem gols com o Ceará, rival direto na briga pelas primeiras colocações.

Veja também:

Brasileirão Série B - Classificação | Tabela

SÉRIE B - Leia mais sobre a competição

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

O tropeço do São Caetano evitou mudanças drásticas na tabela. Agora com 41 pontos, o time paulista manteve a quinta posição, mas perdeu a oportunidade de derrubar o próprio Ceará, o quarto colocado com 44. Vasco, Guarani e Atlético Goianiense completam o G-4 e estariam classificados à elite, caso a competição terminasse agora.

Já a Portuguesa ficou longe de voltar à Primeira Divisão ao perder de virada para o Brasiliense, no Distrito Federal. Moacri, Gustavo e Júlio César, este de pênalti, marcaram para o time de Luiz Estevão, que assumiu a oitava colocação, com 37 pontos. A Lusa, que marcou com Zé Carlos (pênalti) e Fellype Gabriel, continua em sétimo, com 38.

Na estreia do técnico Roberto Fernandes, o Fortaleza não deu chances ao Campinense e venceu por 3 a 0, no estádio Castelão, na capital cearense. Os gols - marcados por Luiz Carlos, Gilmak e Cristian - garantiram a troca de lanternas. Agora, o Fortaleza é o penúltimo colocado, com 26 pontos, enquanto o último é o ABC. Com a mesma pontuação, porém com uma vitória a mais - 8 a 7 -, o Campinense ocupa a 18.ª posição.

Cinco partidas completam neste sábado a 26.ª rodada. Os destaques são os clássicos regionais. Além do duelo potiguar, Guarani e Ponte Preta fazem o dérbi campineiro, enquanto Atlético e Vila Nova enfrentam-se no confronto goiano. O líder Vasco joga contra o Duque de Caxias, no Maracanã.