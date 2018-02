São Caetano e Santista jogam no ABC Tentando confirmar a boa fase, o São Caetano recebe a Portuguesa Santista nesta terça-feira, às 20h30, no estádio Anacleto Campanella, pela 16ª rodada do Campeonato Paulista. Sem perder há seis rodadas, o São Caetano luta para permanecer entre os cinco primeiros colocados do campeonato - atualmente, está em 4º lugar, com 26 pontos. Já a Portuguesa Santista faz campanha regular - está na 13ª posição, com 20. A vitória sobre o Atlético Sorocaba, no último sábado, deixou o técnico Estevam Soares empolgado. E, por isso mesmo, ele optou por não mexer no time titular do São Caetano. Mas foi obrigado a substituir dois suspensos. Na lateral-direita, Ceará entra no lugar de Alessandro. E na zaga, Thuram vai substituir Gustavo. A Portuguesa Santista também vive um bom momento. Nas últimas três rodadas, o time conquistou 7 pontos e espantou o risco de rebaixamento. "Realmente estamos vivendo um momento especial no campeonato. Por isso acredito em um bom resultado no ABC", disse o técnico Sérgio Guedes, que não irá realizar nenhuma mudança no time.