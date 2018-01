São Caetano e Santo André ficam no 0 a 0 No clássico do ABC, São Caetano e Santo André não saíram do zero, nesta quarta-feira à noite, no estádio Anacleto Campanella, pela terceira rodada do Grupo 2 do Campeonato Paulista. Agora, o Azulão perdeu a liderança para Santos e Marília, que venceram na rodada, caindo para a terceira colocação, com cinco pontos. Já o Ramalhão, que fez sua segunda partida na competição, está logo atrás, na quarta colocação, com quatro pontos ganhos. O Azulão entrou em campo já em desvantagem. O atacante Somália, que sofreu uma contusão no tornozelo direito, e o volante Marcelo Matos, que sentiu dores na coxa, não entraram em campo. Fabrício Carvalho e Fábio Santos entraram, respectivamente, no ataque e no meio-campo. Como todo clássico, as famosas bola truncadas e os passes recuados, ditaram o ritmo no início da partida. Somente aos oito minutos surgiu a primeira chance de gol. Zé Carlos cruzou na área para Tiago cabecear ao gol, mas o goleiro Júnior, do Santo André, fez boa defesa. A resposta do Ramalhão veio logo depois, com Richarlysson, que estava jogando no ataque, cruzou na área, mas Romerito chegou atrasado e perdeu a chance de concluir para o gol. A partida estava cadenciada com o Azulão pressionando mais do que o Santo André. No segundo tempo, com exceção do chute de Rycharlysson, aos 34 segundos, que Sílvio Luiz defendeu, o Santo André não conseguiu criar nenhuma outra jogada no setor ofensivo. O São Caetano cresceu com a entrada de Gilberto no lugar de Triguinho. Ânderson Lima cruzava boas bolas na área, procurando sempre o atacante Fabrício Carvalho, mas sem sucesso. No final, quase que o Santo André marcou. Makanaki fez bela jogada, mas quando chegou na pequena área, concluiu para fora. Ainda no final, o atacante Jean Carlos foi expulso quando já estava no banco de reservas, por reclamação. Os dois times voltam a campo neste domingo. O São Caetano vai até Campinas enfrentar o Guarani, às 16 horas. No mesmo horário, o Santo André recebe o União São João no estádio Bruno José Daniel.