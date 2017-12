São Caetano e Tite: acordo adiado Com a viagem do presidente Nairo Ferreira de Souza para Assunção, no Paraguai, onde acompanha, nesta quarta-feira à noite o sorteio da Taça Libertadores da América, o provável acerto de renovação do contrato do técnico Tite ficou adiado para esta quinta-feira. Mas a expectativa é de que as duas partes formalizem o acordo até sexta-feira. Por outro lado, o diretor de Futebol, Genivaldo Leal, continua os contatos para reforçar o elenco. No momento, dois nomes estão confirmados: o zagueiro Evaldo, promessa da Portuguesa, que treina com o time de juniores; e o centroavante Fabrício Carvalho, que abandonou a Ponte Preta. Outros dois reforços só precisam assinar contrato: o lateral-esquerdo Triguinho, e o atacante Fernandinho, ambos do Figueirense. Nos planos da diretoria constam ainda a contratação de três laterais, um meia e dois atacantes. Um dos laterais seria Ânderson Lima, que rescindiu seu contrato com o Grêmio no começo da semana. A promessa do presidente é de "trazer reforços de qualidade" para disputar os títulos de todas as competições que participará em 2004: Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Taça Libertadores e Campeonato Brasileiro.