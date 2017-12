São Caetano é vice-líder do Brasileiro O São Caetano segue sua rotina de vitórias no estádio Anacleto Campanella. Neste sábado à tarde, a vítima foi o Cruzeiro, que perdeu por 4 a 1, pela 41ª do Campeonato Brasileiro. Com esta vitória, o São Caetano chega aos 74 pontos e ocupa provisoriamente a segunda colocação, apenas um ponto atrás do Atlético-PR. O time, porém, vê neste domingo os seus adversários pelo título entrarem em campo. Esta é a oitava vitória seguida do Azulão em São Caetano do Sul. De quebra, em uma semana, o time venceu três vezes. No sábado passado, derrotou a Ponte Preta em Campinas por 3 a 0 e na quarta-feira ganhou do Paraná por 2 a 1. Para o Cruzeiro, o resultado pouco importa. Com 53 pontos e na 13ª colocação, o clube conseguirá no máximo uma vaga à Copa Sul-Americana do ano que vem. O São Caetano não conseguiu repetir a pressão inicial, que deu resultado nos últimos dois jogos. Formado com três zagueiros, o Cruzeiro não dava liberdade aos atacantes adversários, e a pressão do São Caetano era apenas territorial. O time tinha o controle da posse de bola, mas não finalizava na meta do estreante goleiro Doni. Após 25 minutos de partida, os goleiros Sílvio Luís e Doni seguiam sem trabalho. Aliás, os goleiros foram as grandes novidades para o jogo. O arqueiro do São Caetano retornou após dois jogos, recuperado de uma contusão nas costas. Já Doni foi contratado no início do Brasileirão, mas sofreu uma grave contusão. Depois, ficou na reserva de Artur e só agora, quando o time não tem mais chances, ganhou uma nova oportunidade do técnico Marco Aurélio Moreira. Nos minutos finais, o jogo foi melhor disputado. O Cruzeiro saiu mais para o jogo e o São Caetano tentou aproveitar os espaços para marcar. Aos 33, Marcinho tentou em cobrança de falta, mas Doni fez boa defesa. Mesmo sem atuar bem, o São Caetano abriu o placar ainda no primeiro tempo. Após cruzamento da esquerda, Marcinho tentou chutar de primeira mas errou o chute. A bola sobrou nos pés de Fernando Baiano, que girou sobre Régis e chutou com força, da risca da pequena área. Nos acréscimos, o Cruzeiro perdeu o zagueiro Régis. Em velocidade, Marcinho se preparava para invadir a área, mas foi derrubado por trás pelo zagueiro. Como era o último homem, recebeu o cartão vermelho acertadamente. Apesar de ficar com um jogador a menos, o Cruzeiro voltou mais ofensivo para a segunda etapa. Marco Aurélio sacou o meia Wágner para a entrada do atacante chileno Tápia. Com mais espaço, o São Caetano foi para o ataque, tentando matar o jogo. Aos 11 minutos, o Azulão teve uma grande chance para ampliar. Marcinho deu passe açucarado para Triguinho, que fechava pela esquerda. Pressionado pelo marcador, o zagueiro se atrapalhou no chute e Doni salvou com os pés. Cinco minutos mais tarde, o São Caetano ampliou. Ceará cobrou escanteio da direita e Fernando Baiano cabeceou com muita força. Doni fez ótima defesa, no reflexo, mas a bola sobrou no pé do artilheiro Fabrício Carvalho, que chutou com força. Se enganou, porém, quem achou que o Cruzeiro se entregaria na partida. Aos 21 minutos, Leandro descontou, em cobrança de falta. A bola passou no meio da barreira e foi no canto esquerdo do goleiro Sílvio Luís. Dois minutos depois, o clube mineiro só não empatou porque Sílvio Luís fez ótima defesa. Jussiê tabelou com Tápia, invadiu a área, se livrou dos zagueiros e só não marcou um belo gol porque o arqueiro salvou com os pés. Passado o susto, o Azulão tratou de esfriar a reação do Cruzeiro, com um golaço de Fabrício Carvalho, aos 28 minutos. O atacante girou sobre Marcelo Batatais e chutou no ângulo, de fora da área. Nos acréscimos, Marcelo Mattos fechou a conta, de cabeça: 4 a 1. Na próxima rodada, o São Caetano enfrenta o Internacional, em Porto Alegre. O jogo será no domingo, dia 21. O Cruzeiro volta a campo para enfrentar o Corinthians, no Mineirão, também no domingo.