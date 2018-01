São Caetano: Edson Araújo é prioridade Como já é certa a saída de vários jogadores do elenco do São Caetano, a nova comissão técnica, liderada pelo técnico Zetti, espera que a diretoria do clube inicie logo a busca por reforços. Um dos nomes indicados pelo treinador é o atacante Edson Araújo, ex-Portuguesa e Corinthians. O atacante e o técnico trabalharam juntos no Fortaleza durante o segundo semestre do ano passado, onde conquistaram o vice-campeonato da Série B do Campeonato Brasileiro e, conseqüentemente, o acesso à divisão de elite da competição. Edson Araújo viria para substituir Euller, de saída, e talvez até Warlei, que não manteve a regularidade na última temporada, sem contar a possibilidade de Fabrício Carvalho ser negociado, uma vez que ele está nos planos de São Paulo e Palmeiras. A semana promete ser decisiva para a definição do elenco, que já perdeu o zagueiro Dininho (Sunfrecce Hiroshima-JAP), Marcelo Mattos (Corinthians) e Mineiro (São Paulo). Por outro lado, o meia Marcinho deve ser negociado com um time da Ucrânia por US$ 4 milhões. Sem contrato, o zagueiro Gustavo pode voltar para o Atlético-PR e o lateral-direito Anderson Lima pode acabar no São Paulo.