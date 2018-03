São Caetano: Elivélton começa no banco A grande atuação do lateral Elivélton na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Mineiro não vai garantir sua permanência no time do São Caetano para o jogo contra o Paraná, sábado, às 15h30, em Curitiba. O próprio técnico Mário Sérgio já adiantou que o titular Zé Carlos, após cumprir suspensão, deverá ocupar a posição. Mas ele acha que, aos poucos, vai ganhando mais opções no time para o Campeonato Brasileiro. É o caso de Elivélton, que finalmente estreou no time após dois meses. Ele sofreu um estiramento na panturrilha esquerda logo que foi contratado junto à Ponte Preta. O jogador, porém, passa a ser opção não só pela lateral como para todo o lado esquerdo do meio-campo e ataque. Na defesa, Serginho também cumpriu suspensão e deverá retornar. Ao mesmo tempo, a diretoria confirmou a inscrição de Gustavo, ex-Palmeiras. A improvisação de Luis Carlos Capixaba na lateral direita também foi aprovada pelo técnico, que já usou pelo setor Marlon, Mineiro e Ângelo. O desafio mesmo é acertar o ataque. Apesar de ter marcado 12 gols, os atacantes têm decepcionado. O maior exemplo é Adhemar, a cada dia mais pressionado pelo longo jejum de três meses sem marcar. Seu último gol foi marcado dia 23 de fevereiro, na goleada de 5 a 1 sobre o Marília, ainda pelo Campeonato Paulista. O próprio atacante ironiza sua situação: "Atacante que não marca gols não joga nem na várzea". Depois da folga de dois dias, o elenco treinou em dois períodos na Estância Santa Luzia e começa a pensar no jogo contra o Paraná. Há um outro desafio em jogo: o time ainda não venceu fora de casa no Brasileirão, com dois empates e duas derrotas.