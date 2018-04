São Caetano em busca da "quina" Concentrado somente no Campeonato Brasileiro, o São Caetano vai buscar a sua quinta vitória consecutiva diante do Coritiba, neste sábado, às 16 horas, no estádio Anacleto Campanella. Depois que chegou à terceira posição, com 52 pontos, o atual campeão paulista começa a caminhada para se aproximar dos líderes da competição, Santos e Atlético-PR. O time do Grande ABC espera manter a ascensão dentro do Brasileirão, confirmada nas últimas quatro vitórias. Duas fora de casa, contra Criciúma e Vasco da Gama, e duas no ABC, diante do Figueirense e do Grêmio. "Além de termos que manter o mesmo ritmo, precisamos respeitar ao máximo o adversário, que é um time competitivo e muito bem dirigido pelo Antônio Lopes", prega o técnico Péricles Chamusca. Aparentemente, o elenco não se abalou com a eliminação na Copa Sul-Americana, depois da derrota imposta pelo São Paulo nas cobranças de pênaltis. "Saímos da competição invictos", lembra o zagueiro Gustavo. Na primeira fase do torneio internacional, coincidentemente, o adversário foi o mesmo Coritiba, com o Azulão vencendo no Paraná, por 2 a 1, e empatando em casa, por 2 a 2. Contra o São Paulo foram dois empates por 1 a 1. Infelizmente o time não saiu inteiro da Copa Sul-Americana. O lateral-esquerdo Triguinho sofreu uma fratura no osso da face, passou por uma cirurgia corretiva e só volta aos treinos em três semanas e aos jogos somente em dois meses. Ele teve um choque com o zagueiro Fabão. Já Dininho também se deu mal ao levar uma cotovelada de Grafite, recebeu cinco pontos na testa e podendo até desfalcar o time. O atacante Euller, abatido pelo pênalti perdido aos 41 minutos do segundo tempo, sentiu dores musculares e nem participou do rachão realizado na manhã desta sexta-feira. Diante destes problemas, Péricles Chamusca preferiu deixar dúvidas no time. Warley é a primeira opção no lugar de Euller, mas na lateral-esquerda há várias possibilidades. A mais provável é a entrada de Serginho. Mas não está descartada a entrada de Márcio Alexandre ou até mesmo de Éder na posição.