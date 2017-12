São Caetano em busca da reabilitação O São Caetano está incomodado com a campanha irregular dentro do Campeonato Brasileiro e também pelas últimas duas derrotas seguidas diante de São Paulo e Botafogo. Por estes motivos, a reabilitação é a palavra de ordem no Estádio Anacleto Campanella, neste domingo, às 16 horas, diante do Vasco da Gama, pela 37.ª rodada. O time paulista soma 44 pontos e ocupa a 15.ª posição, enquanto o time carioca, na fuga do rebaixamento, tem 43 pontos, na 16.ª posição. Jair Picerni mais uma vez não encontrou problemas de contusão ou suspensão para escalar o São Caetano. Mesmo vindo de duas derrotas consecutivas, ele não fará mudanças. "Estamos jogando com o que temos de melhor, mas precisamos caprichar um pouco mais, principalmente nas finalizações", reforça Picerni que manterá a mesma formação pela terceira vez consecutiva. Assim, o São Caetano vai atuar, de novo, no esquema 3-5-2, com Edílson se posicionando um pouco mais recuado para ajudar a armação das jogadas no meio de campo. O atacante Dimba, em má fase, continua na reserva. No sábado cedo haverá um treino recreativo e, depois o elenco inicia a concentração. O duelo entre São Caetano e Vasco tem história. Em 2000, ambos decidiram a Copa João Havelange e o time do Rio de Janeiro saiu vencedor ao derrotar os paulistas por 3 a 1, no Maracanã. Coincidentemente o técnico do São Caetano era Jair Picerni.