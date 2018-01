São Caetano em clima de euforia A euforia tomou conta do vestiário do São Caetano após a vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, neste domingo, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. O técnico Jair Picerni acredita que, aos poucos, o time está se acertando e voltará, em breve, a jogar como no temporada passada, quando chegou à final da Copa João Havelange. "Estamos voltando às origens", resumiu. O treinador acredita que o São Caetano poderia ter saído do Morumbi com uma vantagem ainda maior que os 2 a 0. "Tivemos três ou quatro boas oportunidades no primeiro tempo, mas falhamos nas conclusões." O lateral-esquerdo César, principal jogador da equipe e autor do segundo gol, acredita que a partida diante do São Paulo foi a melhor em 2001. "Jogamos com personalidade e conseguimos vencer com méritos". O próximo jogo do time do ABC será no sábado, contra o Corinthians.