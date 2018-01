São Caetano em "concentração máxima" O São Caetano vai ter uma semana importante dentro do Campeonato Brasileiro, quando realizará dois jogos em casa, contra Flamengo, quarta-feira, e Grêmio, sábado. Por causa disso, o técnico Mário Sérgio já avisou seus jogadores que o clima será de "concentração máxima". O recado foi dado na prática, quando o time retornou aos treinamentos nesta segunda-feira à tarde, mesmo tendo chegado de Fortaleza pela manhã. "Já descansamos bastante antes do início do campeonato. Agora é hora de trabalhar duro", disse Mário Sérgio, que comandou um coletivo rápido para os reservas e deixou os titulares com o fisicultor Flávio de Oliveira. O empate de 1 a 1 com o Fortaleza, domingo, estava dentro do esperado pela comissão técnica, que planeja somar o máximo de pontos em casa nestes dois jogos. "Seria importante para a gente poder dar uma folga na tabela", completou. O Azulão tem cinco pontos, está invicto e ocupa a sétima posição. Desfalque certo será o volante Fábio Santos, que foi expulso e terá que cumprir suspensão automática. Mas na prática, nada vai mudar porque o meio-campo foi aprovado com dois volantes: Marco Aurélio e Mineiro. O coletivo será realizado nesta terça-feira cedo e à tarde todos se concentram para o jogo contra o Flamengo.