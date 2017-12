São Caetano empata, avança e briga O São Caetano alcançou a vaga nas quartas-de-final da Taça Libertadores ao empatar por 1 a 1 com o América, na Cidade do México. O time do ABC, que havia vencido por 2 a 1 a primeira partida, conhece seu adversário no jogo de hoje entre Boca Juniors, da Argentina, e Sporting Cristal, do Peru. O São Caetano começou a partida bastante retraído, dando espaços para a correria dos mexicanos, que marcaram seu gol aos 20 minutos, com Navia. O atacante recebeu passe no setor direito e da entrada da pequena área bateu cruzado. Na segunda etapa, o panorama do jogo não se alterou e o time do técnico Muricy Ramalho conseguiu o empate em um lance de contra-ataque aos 33 minutos, quando Fabrício Carvalho aproveitou uma sobra de bola no meio-campo, avançou pela esquerda e tocou para Triguinho bater da entrada da área. No final do jogo, houve uma briga generaliza entre os jogadores dos dois times, com invasão da torcida mexicana. O time do São Caetano teve de correr para o vestiário depois de vários minutos de conflito no gramado. River se classifica - O argentino River Plate conquistou a vaga ao derrotar o Santos Laguna na cobrança de pênaltis por 4 a 2. No tempo normal, a equipe mexicana ganhou por 2 a 1. No primeiro jogo, o River havia vencido por 1 a 0. Agora, espera pelo resultado de Cruzeiro e Deportivo Cali, que jogam amanhã no Mineirão.