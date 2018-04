São Caetano empata com o Santo André e mantém tabu O Santo André lutou, mas não conseguiu acabar com o tabu de 17 anos sem vencer o São Caetano jogando no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. No encerramento da segunda rodada do Campeonato Paulista, o duelo do ABC paulista terminou empatado por 2 a 2, nesta quinta-feira. O tropeço em casa deixa o Santo André na 12.ª colocação, com apenas dois pontos. Já o São Caetano é o quinto, com quatro pontos.