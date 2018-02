São Caetano empata com Red Bull e continua na lanterna do Paulista

O São Caetano continua indo mal na sua volta à elite do futebol de São Paulo. Na noite deste sábado, empatou por 1 a 1 com o Red Bull Brasil pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O resultado foi justo, de dois times que ainda não convenceram na competição. Pior para o time da casa, que se mantém em último lugar na classificação geral, com apenas quatro pontos. O time de Campinas soma sete pontos, em terceiro lugar no Grupo D.

+Ponte Preta empata com Novorizontino e continua sem vencer em casa no Paulistão

+Tabela do Campeonato Paulista

Mais uma vez o desentrosado São Caetano voltou a cometer muitos erros de passes, o que dificultava chegar com perigo na frente. Mais bem postado em campo, o Red Bull tocava bem a bola e conseguia ir ao ataque e até criar boas chances.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O time da casa, no entanto, foi quem abriu o placar aos 40 minutos. O lateral Bruno Recife carregou a bola e fez o passe para Marlon, que cortou um zagueiro e chutou forte no canto direito de Júlio César. A alegria durou pouco, porque logo sofreu o empate. Claudinho iniciou a jogada na intermediária e entregou para Matheus Oliveira. Ele bateu de perna esquerda para deixar tudo igual, aos 42 minutos.

No segundo tempo, o jogo continuou no mesmo ritmo. O Red Bull era mais consistente em campo, porém, nas vezes que tentou ficar na frente do placar encontrou o goleiro Helton leite bem atento. O São Caetano seguiu com dificuldade de chegar ao ataque, mesmo com as mudanças feitas pelo técnico Pintado.

Na quarta-feira, o São Caetano vai enfrentar o Santos, fora e casa, às 19h30, pela sétima rodada do Paulistão. O Red Bull Brasil também vai atuar fora, diante do Novorizontino, mas quinta-feira, às 19 horas.

FICHA TÉCNICA:

SÃO CAETANO 1 X 1 RED BULL BRASIL

SÃO CAETANO - Helton Leite; Alex Reinaldo, Sandoval, Max e Bruno Recife; Ferreira (Régis), Diego Rosa, Chiquinho e Vinícius Kiss; Rafael Costa (Ermínio) e Marlon. Técnico: Pintado.

RED BULL BRASIL - Júlio César; Éverton Silva, Thiago Alves, Rayne (Ricardo Bueno) e Breno Lopes; André Castro, Matheus Oliveira (Rodrigo Andrade) e Maylson; Claudinho, Edmílson e Eder Luís (Deivid). Técnico: Ricardo Catalã.

GOLS - Marlon, aos 40, e Matheus Oliveira, aos 42 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus.

CARTÕES AMARELOS - Vinícius Kiss e Marlon (São Caetano).

RENDA - R$ 10.700,00

PÚBLICO - 1.746 pagantes

Local - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).