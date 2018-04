São Caetano empata e garante vaga O São Caetano empatou com o Coritiba, por 2 a 2, neste sábado à noite, no estádio Anacleto Campanella, no ABC, e passou à segunda fase da Copa Sul-Americana. No primeiro confronto, no Paraná, tinha vencido por 2 a 1. O Azulão agora enfrentará o São Paulo, dia 15, no ABC, e dia 22, no Morumbi. O São Caetano começou o jogo beneficiado pelo regulamento. Como tinha vencido o primeiro por 2 a 1, esperou a iniciativa do visitante para tentar explorar os contra-ataques e assim marcar seus gols. A novidade foi a inversão de posicionamento entre Marcinho , mais recuado, e Éder, mais avançado. Como era esperado, a mudança não funcionou bem e o Coritiba se aproveitou para marcar forte no meio-campo e dominar as ações no setor. O time paulista assustou aos 14 minutos, quando Anderson Lima, cobrando falta, mandou a bola no travessão do goleiro Fernando que desta vez contou com a sorte. O time do Paraná só ameaçou aos 34 minutos, quando o volante Paulo Miranda perdeu a bola e quase Pepo abriu o placar. Mas quem fez a festa mesmo foi Tuta, aos 41 minutos, quando recebeu passe perfeito de Reginaldo Vital e na frente de Sílvio Luiz só usou sua facilidade de encarar goleiros para marcar: 1 a 0. A reação foi rápida, dois minutos depois. Após o cruzamento, o goleiro Fernando se atrapalhou com o zagueiro Miranda e a bola sobrou para a finalização de Fabrício Carvalho: 1 a 1, aos 43 minutos. O ritmo do jogo ficou igual no segundo tempo, quando os times só se arriscaram no final. O Coritiba quase abriu o placar aos 31 minutos com Aristizábal e no contra-ataque o Azulão chegou ao segundo gol. Após chute de Fernando Baiano, o goleiro Fernando rebateu e Danilo só teve o trabalho de completar aos 32 minutos. Por sorte, a reação aconteceu em seguida. Ricardinho chutou forte, a bola desviou em Tiago e bateu nas pernas de Aristizábal: 2 a 2. Nos últimos minutos, o Coritiba tentou a vitória, único resultado que poderia lhe manter vivo na competição. O São Caetano ficou na defesa e ainda desperdiçou dois contra-ataques preciosos para liquidar o jogo e antecipar a classificação.