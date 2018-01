São Caetano empata na Libertadores O São Caetano continua sem vencer na Copa Libertadores da América e está mais distante da segunda fase da competição. Nesta sexta-feira, no Grande ABC, o time apenas empatou sem gols com o Defensor do Uruguai, complicando sua situação dentro do Grupo 7. O São Caetano é o lanterna com apenas dois pontos e, faltando duas rodadas, depende de tropeços dos adversários, além de vencer seus próprios jogos, para se manter na competição. A liderança é do Cruz Azul do México, com 10 pontos, seguido pelo Olmedo, do Equador, com seis e o Defensor, do Uruguai, com quatro. Outra vez o São Caetano demonstrou muito cansaço dentro de campo, evidenciado desgaste pela maratona de jogos das últimas semanas. O excessivo número de passes errados comprovou a falta de um melhor condicionamento do São Caetano, que ainda tentou explorar a baixa estatura da defesa adversária e a velocidade do seu lateral-esquerdo César. O time uruguaio, mesmo limitado tecnicamente, mostrou muita disposição defensiva e ainda ousou explorar os avanços de César, no setor direito de seu ataque. A torcida chegou a vaiar o time várias vezes. No segundo tempo, o São Caetano tentou imprimir um ritmo mais forte no jogo, mas continuou errando passes e criando poucas chances reais para abrir o placar. No final do jogo, o técnico Jair Picerni lamentou a falta de sorte do time que, segundo ele, poderia ter conquistado sua primeira vitória num torneio internacional.